Prefeitura de Ivaiporã intensifica fiscalização no comércio no combate ao coronavírus

A Prefeitura de Ivaiporã intensifica a fiscalização no comércio em função da pandemia do coronavírus (Covid-19), após decretar o fechamento do comércio não essencial, entre os dias 20 e 25 de abril, medidas de distanciamento social e o uso de álcool 70% - além de recomendar à população o uso de máscara.

Nesta quarta-feira, dia 22 de abril, a Prefeitura disponibiliza 28 servidores devidamente identificados, que farão fiscalizações nos períodos da manhã e da tarde, divididos em 2 grupos de 14 fiscais. Além disso, a Prefeitura oferece um canal de denúncia e/ou sugestões 0800-6493472 ou 0800-6493473 por meio do qual o cidadão pode informar quais os estabelecimentos não cumprem medidas de distanciamento social e a determinação de disponibilizar álcool 70% aos clientes.

Os fiscais serão coordenados pelo Departamento Municipal de Planejamento e Finanças.

Segundo o prefeito Miguel Amaral, a decisão de fechar os serviços não essenciais foi motivada em virtude da morte de um paciente testado positivo para coronavírus e dos demais 5 casos positivos (2 internados, 2 em domicílio e 1 recuperado) conforme Informativo do dia 21 de abril.

“O mundo nos mostra o que deu errado e nos ensina que o distanciamento social é fundamental para evitarmos a transmissão do coronavírus. Caso surjam mais casos positivos podemos correr o risco de sobrecarregar os serviços de saúde do município. Por isso, me solidarizo com os comerciantes. Mas vamos combinar o funcionamento com comerciantes e ajustar medidas esta semana para reabrir o comércio na próxima semana”, informou o prefeito Miguel Amaral.