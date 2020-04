Mulher é ameaçada de morte por homem com mandado de prisão em aberto

Em Grandes Rios, uma mulher foi xingada e ameaçada de morte por um homem com mandado de prisão em aberto. O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 18h30.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a PM foi acionada pelo pai da mulher que mora na Rua Goiás. Ele relatou que o vizinho teria feito injurias contra a filha e a ameaçou de morte.

Diante da situação e com a identificação do suspeito, após pesquisa via SESP foi verificado que o autor tinha uma mandado de prisão em aberto.

Os policiais realizaram buscas e encontraram uma pessoa com as características do autor caminhando pela Rua Piauí, porém, ao visualizar a viatura ele empreendeu fuga em uma mata tomando rumo ignorado.