Um jovem de 29 anos foi morto a tiros após discussão com outro homem na noite de terça-feira (21). O crime aconteceu na Rua das Violetas, no Conjunto Mutirão I, em Jandaia do Sul. O autor do crime fugiu.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o rapaz identificado como Mauro Lucas da Costa. Ele estava sendo encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações, o autor dos disparos seria um advogado. A Polícia Civil investiga o caso.