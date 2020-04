O Corpo de Bombeiros vai reiniciar na manhã desta quarta-feira (22), as buscas por um jovem de 19 anos, desaparecido no Rio Ivaí, na localidade Balsa do Marolo, na divisa dos municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios.

Segundo testemunhas, o desaparecimento do rapaz aconteceu na tarde de terça feira (21) , a vítima Luiz Joaquim Cruz Gobbi, estava pescando com outros amigos na margem do rio. Em um determinado entrou na água, mas não conseguiu sair.