Adolescente de 13 anos é apreendido por tráfico em Jandaia do Sul

Um adolescente de 13 anos foi apreendido pela polícia militar (PM) na tarde desta segunda-feira (20), na Rua Joao Maximiano, região central de Jandaia do Sul, por tráfico de drogas.

A polícia já havia recebido denúncias da comunidade que o endereço seria um ponto de comércio de drogas. Durante patrulhamento no local, a equipe percebeu a presença do adolescente, em frente à casa denunciada, e que ele teria demonstrado nervosismo com a presença da viatura, entrando imediatamente na residência.



Os policiais foram até a casa e deram voz de abordagem ao rapaz. Durante a busca pessoal, foi localizado no bolso do menor 5 porções de crack embaladas e pronta para o comércio, além de certa quantia em dinheiro, que o suspeito afirmou ser procedente da venda de drogas. Ele ainda afirmou que nos fundos da residência, haveria mais drogas escondidas. No local citado, foi localizado então uma embalagem plástica transparente contendo 33 porções de crack, já embaladas e prontas para o comércio, totalizando então 38 porções prontas para serem comercializadas, além de mais uma porção "in natura" pesando 17 gramas, o que renderia aproximadamente mais 120 porções.

Foi dada voz de apreensão ao menor e realizado contato com o Conselho Tutelar para acompanhar os procedimentos. O adolescente foi conduzido até delegacia da cidade juntamente com as substâncias e objetos apreendidos.