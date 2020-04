Veículo carregado com cana bate contra trem em Jandaia do Sul

Um caminhão tipo treminhão carregado de cana bateu contra um trem em Jandaia do Sul, durante a noite desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu na passagem de linha férrea que liga as BR-369 com a BR-376, na saída para Mandaguari, ou conhecido trevo do Panela de Pedra.

O veículo, com placas de Jandaia do Sul, seguia sentido à BR-369 quando o acidente aconteceu.



O impacto foi tão violento que uma parte do treminhão foi arrancada e ficou totalmente destruída. A carga de cana ficou toda espalhada pelo local.



Conforme foi apurado no local, o vigia da empresa que administra a linha férrea que estava no local, disse que sinalizou para o condutor do treminhão parar, mas ele não obedeceu, avançando a linha férrea. Já o motorista disse que não teria visto o trem, e que o vigia não estava sinalizando a passagem de linha férrea no momento da batida.



As imagens de câmeras de monitoramento instaladas no local não mostram o momento do acidente, mas somente o caminhão após a batida. Segundo a empresa que realiza o trabalho de monitoramento, a câmera foi baixada para uma melhor visualização das placas, já que o objetivo delas é para segurança.



Ninguém se feriu no acidente.





Com informações Portal do Tossinha.