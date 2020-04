Mulher é  morta a facadas no centro de São João do Ivaí

Vilma Aparecida Mariano, 46 anos, foi brutalmente assassinada a golpes de faca na noite de segunda-feira (20),em São João do Ivaí, na Rua Aparecido Bezerra Guedes, nas proximidades do Supermercado Macedo; um suspeito foi preso.

O IML de Ivaiporã foi acionado, também estiveram no local Polícia Civil e Polícia Militar para o levantamento da ocorrência. A vítima morava sozinha, e segundo informações o crime ocorreu por volta das 23 horas.

Logo após o crime, policiais foram até a casa de um suspeito, Aparecido Carlos Lourenço, conhecido como Pé na Cova. Chegando na casa, ele tentou fugir, mas foi contido pelos policiais, sendo então conduzido para a delegacia de São João do Ivaí.

O celular de Vilma estava no bolso do suspeito, que não soube explicar o motivo da posse do aparelho. O caso segue sob investigação.





* Com informações Blog do Roque e Canal HP / atualizado às 10h39.