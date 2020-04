Homem é preso após agredir mulher com chutes, socos e pauladas

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (20), na Rua Rosa Verena Silvério, Conjunto José Pachulski, em Jardim Alegre, acusado de agredir uma mulher. A vítima que teve lesão na cabeça de 7 centímetros foi encaminhada ao hospital, após sutura no ferimento foi liberada.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar por volta das 17 horas, e relatou ter sido agredida com chutes, socos e pauladas, sofrendo ferimentos na cabeça e estava com dores por todo corpo.

Diante das informações, a equipe foi a residência em que o autor se encontrava na Rua Pereira. Ao perceber a presença dos policiais o suspeito tentou empreender fuga pulando muros das residências vizinhas, sendo abordado na Rua Rosa Verena Silvério.

O detido foi encaminhado para a 54° Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, junto com a vítima, onde foram tomadas as medidas judiciais cabíveis.