Homem que matou esposa e depois cometeu suicídio em Sarandi é natural de Marumbi

Um homem de 28 anos matou a esposa de 22 e depois cometeu suicídio, no domingo (19), em Sarandi. Segundo a polícia, o eletricista Gustavo Brionis era natural de Marumbi, mas decidiu mudar de cidade juntamente com a companheira Katlyn Musa Procópio.

Os corpos foram encontrados em cima de uma cama com marcas de tiro. De acordo com a polícia, a mulher levou quatro tiros, dois na cabeça, um no braço e outro no tórax. Já Gustavo atirou na própria cabeça.

Familiares da mulher disseram que o casal estava em processo de separação e que ela comentou que estava sendo ameaçada pelo companheiro. A polícia apreendeu um revólver calibre 38 no local e segue investigando um caso.