Assistência Social confecciona máscaras para distribuição a população de Ivaiporã

O Departamento de Assistência Social de Ivaiporã, por meio do trabalho de servidores e voluntários, está confeccionando máscaras para distribuir às famílias carentes do município. O kit de máscara será entregue com as instruções de higienização pessoal. A confecção está sendo realizado no Projeto Casa de Vivência diariamente das 8 às 17 horas.

Conforme a secretária de assistência social, Ana Maria Santos Franciscato, além das máscaras que começaram a ser confeccionadas no final da semana passada, também foram confeccionados 50 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), máscaras, aventais, macacões e sacos para manejo de roupas de pacientes suspeitos com covid-19, que foram repassados ao Departamento Municipal de Saúde.

A expectativa segundo a secretária é realizar a entrega já nos próximos dias de 3 mil máscaras, até agora já foram confeccionadas 500 mascaras. “Nosso pessoal estão ajudando cortar e montar as máscaras, fazendo tudo com muito carinho. Mas estamos precisando de mais mão de obra voluntária. Temos bastante tecido, e a ideia é continuar com esse trabalho até o fim dessa pandemia”, enfatizou Ana Maria.

As costureiras que queiram contribuir voluntariamente podem entrar em contato pelos telefones: (43) 3472-3294 ou (43) 9 9676-3631.