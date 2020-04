Uma casa de madeira foi destruída por um incêndio na noite de domingo (19), em Ivaiporã. A ocorrência foi registrada por volta das 22 horas, na Rua Rui Barbosa, 150, na Vila João XXIII.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas.