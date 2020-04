A região chegou a 40 casos de Covid-19. A informação foi confirmada no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado na tarde deste domingo (19).

Conforme informações do relatório os municípios com casos confirmados são Apucarana (11), Arapongas (13), Faxinal (1), Marumbi (2), Ivaiporã (6), São João do Ivaí (6) e Manoel Ribas (1).

No total o Paraná registra 987 casos confirmados e 50º óbito de residentes no Estado com a doença.