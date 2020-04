Polícia apreende adolescentes e prende jovem após furto no pátio da delegacia, em Jardim Alegre

A equipe da ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) apreendeu três adolescentes e prendeu um rapaz de 22 anos, após flagrante de furto de peças de motocicletas no pátio da Delegacia de Polícia, em Jardim Alegre na noite de sexta-feira (17). A viatura do CPU também esteve no local e prestou apoio na ocorrência.

Conforme o Boletim de Ocorrência após denúncia anônima a equipe foi ao local e flagrou dois indivíduos pulando o muro lateral. Eles tentaram fugir mas foram alcançados pelos policiais. Um adolescente de 17 anos e outro 14 anos.

Na tentativa de fuga um deles dispensou uma mochila contendo em seu interior um pé de cabra, uma corda, uma caixa de som , uma chave tramontina, um carburador de motocicleta e um recipiente com aproximadamente um litro de gasolina.

No pátio da delegacia foi localizado ainda varias peças de moto próximo ao muro já separadas para serem levadas. Ele relataram aos policias que um terceiro adolescente de 15 anos havia passado para eles as coordenadas de como fazer o furto no local, inclusive, já havia montado uma moto somente com peças furtadas na delegacia.

Diante da situação, os policiais deslocaram a casa do adolescente suspeito, sendo encontrada a moto citada, que apresentava características de uma CG 125 na cor branca, com o chassi pinado e ainda várias peças de moto no quintal e no interior da casa. O adolescente confessou que havia furtado as peças na delegacia.

Um jovem, de 22 anos que também se encontrava na residência no momento da abordagem, ao ser questionado se havia peças na casa dele saiu correndo sendo contido por dois policias.

Diante da suspeita, os policiais se dirigiram a casa do maior e com autorização da moradora foi localizado no quarto dele, dois painéis e um CDI de motocicleta, os quais ele não soube dizer a origem.

Diante dos fatos todos foram encaminhados ao hospital para exame do covid-19 e de lesão corporal e posteriormente encaminhados a 54ª Delegacia de Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos.