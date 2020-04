Bandidos levam carne, bebidas e dinheiro durante assalto, em Cambira

Dois homens armados com facas invadiram e assaltaram uma casa na noite de ontem, na Avenida Canadá, bem no centro de Cambira. No momento do crime, havia apenas uma moradora no local, uma mulher de 59 anos, que foi rendida e amarrada dentro do banheiro pelos bandidos.

A dupla retirou carnes e bebidas das geladeiras, diversas bijuterias do quarto, bem como uma bolsa com todos documentos da vítima e com aproximadamente R$ 500 reais em dinheiro, diversos cartões bancários cuja numeração e bandeira não soube informar, e ainda levaram documentos pessoais de seu marido.

Segundo a vítima, durante a ação os criminosos perguntavam sobre o paradeio de seus filhos e netos, os quais eles sabiam os nomes. A dupla deixou a residência em um GM Cruze de cor preta, placas BDA 6J13, carregado com os pertences e objetos citados acima, tomando rumo ignorado.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.