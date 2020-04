Colisão entre caminhonete e moto em Faxinal deixa um ferido

Uma colisão entre auto e moto deixou uma pessoa ferida no início da noite de sexta-feira (17) em Faxinal. A colisão que envolveu uma moto Honda CG 150 Job e uma caminhonete aconteceu na Rua Antônio Garcia da Costa.

Segundo informações de populares, o motociclista de 28 anos, recebeu o atendimento dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao hospital com suspeita de fraturas no fêmur e na tíbia. A

ocorrência contou com o apoio do Corpo de Bombeiros.





* Com informações Blog do Berimbau