Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) na tarde de sexta-feira (17) na Av. Brasil, depois de roubar um frasco de álcool de 400g de uma loja.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a funcionária da loja relatou que o homem a agrediu com um soco e a empurrou, pegou o frasco de álcool e saiu correndo do local.