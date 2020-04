Ivaiporã chega a seis casos positivos do novo coronavírus

A prefeitura de Ivaiporã através da Secretaria Municipal de Saúde confirmou na noite de sexta-feira (17), mais dois casos de covid-19. Os números foram divulgados no informativo diário do município às 22 horas, após o fechamento do boletim diário divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Com mais esses dois casos Ivaiporã soma agora seis casos positivos, desses um paciente encontra-se internado em unidade hospitalar, três casos que não precisaram de internação, uma pessoa recuperada e um óbito.



Ainda conforme o informativo, desde o dia 16 de março até agora, o município contabiliza 62 notificações de pessoas suspeitas de covid-19, desses 52 com resultado negativo, três aguardam resultado em seus domicílios.