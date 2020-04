Prefeitura de Ivaiporã fecha comércio por uma semana

Prefeitura de Ivaiporã irá decretar fechamento do comércio entre os dias 20 e 25 de abril (segunda-feira a sábado). A opção de paralisar serviços não essenciais pelo prazo de uma semana se dá em virtude da morte de um paciente testado positivo para coronavírus (Covid-19) e da contaminação de mais 3 pessoas no município.

A medida foi tomada, nesta sexta-feira, dia 17 de abril, após reunião no salão nobre da Prefeitura, onde o prefeito Miguel Amaral ouviu o Departamento Municipal de Saúde, 22ª Regional de Saúde, Ministério Público, Acisi (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã), Acisi Mulher, Sindicato do Comércio Varejista de Ivaiporã e Sindicatos Patronais e dos Empregados Rurais.



O prefeito Miguel Amaral explicou que o Departamento Municipal de Saúde irá se reunir com segmentos do comércio para orientar a reabertura a partir do dia 27 de abril.

“Segundo os profissionais de saúde para cada caso positivo são 3 pessoas contaminadas. Dessa forma, é possível imaginar a existência de 12 pessoas com coronavírus em Ivaiporã – sem mencionar os assintomáticos que não sabem que estão contaminados”, explicou Miguel Amaral, que pede compreensão aos empresários e prestadores de serviços.

No que se refere à barreira sanitária, no trevo de acesso, será cancelada, bem como aberto o trevo secundário. “Os servidores da Prefeitura serão deslocados para o centro da cidade, onde irão prestar orientações e abordar pessoas idosas no sentido de orientar a permanecerem em casa. Afinal, Ivaiporã tem um fluxo de cerca de 200 mil por pessoas de toda região, que circulam diariamente na cidade. Portanto, é inviável manter a barreira sanitária, assim como outras cidades com porte maior não fazem qualquer tipo de orientação na entrada da cidade. O momento requer distanciamento e isolamento social”, esclareceu Miguel Amaral.

O decreto entrará em vigor neste sábado, dia 18 de abril, quando será publicado e disponibilizado no site da Prefeitura.