Prefeitura de Ivaiporã, IFPR e Rotary Club doam cestas básicas a crianças dos projetos sociais inscritas no CadÚnico

Em decorrência da pandemia do coronavírus (Covi-19) a Prefeitura, Campus do IFPR (Instituto Federal do Paraná) de Ivaiporã e o Rotary Club doaram cestas básicas às crianças dos projetos sociais Renascer, Casa de Vivência e Centro da Juventude cadastradas no Cadastro Único (CadÚNico), por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, que totalizou 106 cestas básicas.

No Projeto Renascer são atendidas 201 crianças, Centro da Juventude 230 e Casa de Vivência 172 – totalizando 603 crianças e jovens. “Desse total, 98 crianças receberam cestas básicas. O restante foi entregue ao Cras [Centro de Referência de Assistência Social]”, informou a diretora do Departamento Municipal de Assistência Social, Ana Franciscato.

Segundo o Departamento Municipal de Assistência Social foi feito um levantamento das famílias que receberam cestas básicas do Governo, uma vez que parte dos alunos da rede municipal tem irmão na rede estadual de ensino.

Adriano Ortiz, professor de Física do IFPR, reconheceu que é difícil manter parte da população em isolamento social preocupada com a alimentação. “Por isso, nos mobilizamos no IFPR – com apoio da sociedade para ajudar quem precisa neste momento de pandemia”, comentou o professor.