Ex-prefeito Carlos Gil assume a presidência do PSD em Ivaiporã

O ex-prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil é o novo presidente do Partido Social Democrático (PSD) no município. Carlos Gil que estava no PSDB se filiou ao partido no mês passado e teve aval do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Na vice-presidência do partido assumiu o presidente do sindicato do comércio varejista, Luiz Carlos Favarin e como secretário o atual vice-prefeito llson Gagliano. O ex-prefeito é pré-candidato a chefiar o executivo nas próximas eleições e vai fazer dobradinha com o também pré-candidato vereador Marcelo Reis (PTB).



A escolha de qual dos dois deverá concorrer como cabeça de chapa só deverá ser definida próximo às convenções partidárias. “Estou pronto e apto para concorrer às eleições, já que sou pré candidato a prefeito ou a vice-prefeito junto com o Marcelo Reis. Se realmente der tudo certo e for disputar a eleição, disputo pelo PSD com apoio do Ratinho Junior e do vice-governador Darci Piana. O que eu considero muito importante perto dos desafios que temos aqui em Ivaiporã”.



Carlos Gil foi o coordenador da campanha do governador na região nas eleições de 2018. “Foi uma eleição amplamente vitoriosa com 75% dos votos validos. É uma parceria e uma amizade que temos a bastante tempo e acredito que isso é muito importante para o nosso município”.