Prefeitura vai recrutar 50 costureiros para produção de 100 mil máscaras em Guarapuava 

Estão abertas as inscrições para um recrutamento de 50 costureiros para a produção remunerada de 100 mil máscaras para Guarapuava. As inscrições vão até o dia 20 de abril. O objetivo é distribuir as máscaras para pessoas em vulnerabilidade social e para servidores públicos, para evitar o contágio do novo coronavírus.

Conforme o edital, podem participar da seleção homens e mulheres maiores de idade, que não são servidores do município e que não possuam vínculo empregatício público ou privado.

A prefeitura informou que irá contratar 33 profissionais que já possuem equipamentos, e outros 17 que não têm máquinas em casa. Os materiais para a confecção das máscaras serão cedidos pelo município.

Costureiros que não possuem equipamentos precisam ter participado de um curso de capacitação feito pelo município. Os profissionais selecionados poderão trabalhar em uma sala de costura oferecida pela prefeitura.

De acordo com o edital, a prefeitura irá pagar R$ 1 por máscara para profissionais com equipamentos, e R$ 0,60 por máscara produzida para costureiros sem equipamentos.

A escolha será feita por ordem de inscrição, segundo a prefeitura. Outros detalhes podem ser acessados no edital do processo.

Faça sua inscrição aqui