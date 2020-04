Crianças escrevem cartinhas para agradecer profissionais de saúde em Borrazópolis 

Alunos da professora Giselli Mendonça, que estão no 4º ano na Escola Municipal Dom Bosco de Borrazópolis escreveram algumas cartinhas para agradecer os profissionais de saúde, voluntários e servidores públicos pelos esforços no combate contra o coronavírus e que estão trabalhando nas "barreiras sanitárias" que estão sendo feitas nas duas entradas da cidade.

As barreiras tem como monitorar a entrada de pessoas no município, com o intuito de impedir e prevenir a circulação do Covid-19.

"Receber essas cartinhas que parece ser algo tão simples, para nós não tem preço e é muito grandioso e não tem nada que pague isso", disse Cesar Soares, Secretário Municipal de Esportes, que tem também atuado com este trabalho.

"Olá amigos estou escrevendo uma cartinha em sinal da minha gratidão por estarem sempre cuidando das pessoas que entra e sai da nossa cidade, vocês são como nossos anjos guardiões..." Disse a aluna Alice Lage em sua cartinha.

Os profissionais disseram que a iniciativa dos estudantes dá confiança, tranquilidade e força para superar essa fase.

Com informações, Borrazópolis Notícias.