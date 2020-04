Família de Lunardelli pede doação de sangue para recém nascido

O pequeno Arthur Estefani Cordeiro nasceu com um problema de saúde e está lutando pela vida. A criança precisa de sangue do tipo O negativo (O-). A busca por doadores tomou as redes sociais na tarde de ontem (16).

As pessoas que puderem doar devem informar o banco de sangue que a coleta é direcionada a mãe do menino, Rosileia Castelari Estefani, moradora do município de Lunardelli.

A doação pode ser feita nos hemocentros de Maringá, Londrina ou Guarapuava. O doador tem que telefonar para agendar o horário:

Guarapuava: (42) 3622-2819

Maringá: (44) 33011-9150

Londrina: (43) 3371-2218





* Informações Canal HP