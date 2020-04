Homens se passam por policiais e tentam roubar casal na PR-445

Um casal passou por momentos difíceis na mão de assaltantes na tarde de quinta-feira (16), na PR-445, na região de Mauá da Serra. As vítimas chamaram a Polícia Militar (PM), falaram que estavam próximo da placa da vaca e pediram por socorro.

O motorista de 36 anos contou que ele e a esposa de 29 são da cidade de Mercedes, que estavam indo para Aparecida do Norte, quando um carro Chevrolet Equinox se aproximou.

As vítimas contaram que o veículo era totalmente coberto de insulfilme escuro nos vidros e que dois homens colocaram o corpo para fora do carro e mostrara uma arma tipo pistola.

Os suspeitos apontaram na direção deles então o casal parou no acostamento. Três homens saíram do carro, se identificaram como policiais e queriam que as vitimas entrassem dentro do porta malas.

O homem contou que um dos assaltantes foi até a esposa dele e apontou a arma para a mulher, em forma de ameaça.

Segundo as vítimas, dentro do carro estava um outro suspeito e que depois de uma discussão entre os assaltantes eles fugiram sentido Tamarana.

Das vítimas foram roubados os celulares e a chave do carro. Um tiro chegou a ser disparado, mas ninguém foi atingido.

Um boletim de ocorrência foi registrado.