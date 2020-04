Assentamento 8 de Abril doa 4,5 toneladas de alimentos em Ivaiporã e Jardim Alegre

Produtores rurais do Assentamento 8 de Abril entregaram na manhã desta sexta-feira (17), cerca de 4,5 toneladas de alimentos para quatro entidades em Jardim Alegre e Ivaiporã.

No município de Jardim Alegre os alimentos foram doados ao Hospital Municipal e Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Em Ivaiporã ao Instituto de Saúde Bom Jesus e também entregue na Paróquia Espirito Santo, o qual através do movimento campista fará a distribuição para famílias carentes da cidade.

Conforme Jean Carlos Pereira coordenador do assentamento, a ação faz parte de uma campanha que ocorre em todo o Brasil, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Estão sendo doados alimentos produzidos pelo produtores do assentamento. “A maior parte dos alimentos são tubérculos que tem um tempo maior de duração, mas também estamos doando arroz, feijão e 400 litros de leite”.

Ainda conforme Pereira, o gesto organizado pelo MST tem por finalidade espalhar a ideia para outras regiões do brasil. “A luta principal que temos nesse momento é contra o coronavírus. É um momento de solidariedade, mas é também um espaço que a gente pode dialogar com a sociedade sobre a importância de se cuidar. É o momento do campo estar unido com a cidade, com o poder público e também de fazer a defesa do nosso sistema de saúde que precisa de mais investimento ”, disse.

Localizado no município de Jardim Alegre, atualmente no assentamento tem mais de 3 mil pessoas, são mais de 600 famílias. A área do assentamento tem cerca de 13,8 mil hectares.