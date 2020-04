Londrina tem 74 casos confirmados de Covid-19, 17 suspeitos e 4 mortes

Londrina tem 74 casos confirmados de Covid-19. Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (16), mostra ainda que o município tem 17 casos suspeitos da doença e 4 mortes em decorrência do novo coronavírus.

PARANÁ

O Paraná tem atualmente 845 casos confirmados – 13 não residem no Estado –, 43 óbitos – dois não residiam no Estado –, 7.409 descartados e 421 em investigação.

156 pacientes já foram liberados do tratamento no Paraná, destes, 80 homens e 76 mulheres. A faixa etária de 30 a 39 anos possui o maior número de recuperados, representando 31,4% do total. Esse dado não inclui ainda o município de Curitiba.

134 pacientes estão internados, 76 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 58 em leitos clínicos.