Saúde de Ivaiporã busca imunizar mais de 5 mil pessoas na 2ª fase da vacina contra  gripe

Depois de vacinar os idosos e profissionais de saúde na primeira etapa, o Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã iniciou nesta quinta-feira (16) a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. Agora é a vez de imunizar portadores de doenças crônicas não transmissíveis, detentos, adolescentes infratores, profissionais de segurança, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. A segunda fase vai até 8 de maio.

Conforme a coordenadora de imunização Nilza Fernandes, a população cadastrada neste grupo no município é de aproximadamente 5 mil pessoas, fora os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo que foram incluídos pela primeira vez neste grupo prioritário.

“As pessoas com doenças crônicas, devem se apresentar nos postos de saúde onde já são cadastradas que já tem todo o histórico de tratamento, ou caso vá a outra unidade devem apresentar uma receita médica ou atestado para serem vacinadas. Os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo devem apresentar alguma comprovação, que pode ser a carteira de motorista D ou E, contrato de trabalho, alguma coisa para que os servidores possam se direcionar neste sentido”, explica Nilza.

Ainda segundo a coordenadora, os detentos e os profissionais de segurança da Cadeia Pública de Ivaiporã foram todos imunizados ainda na manhã desta quinta-feira (12), cerca de 200 pessoas. “Agora estamos agendando uma data para imunizar os detentos e os profissionais de segurança que trabalham na Apac”, disse Nilza.

O secretário de saúde Claudeney Martins relata que na primeira fase da imunização contra gripe em Ivaiporã foram vacinadas 94% dos idosos, e 75% dos profissionais de saúde. “Mas aqueles que não receberam a vacina podem procurar os postos de vacinação. Se não der para fazer nesse primeiro lote que recebemos de 1.5 mil vacinas virão outros e conseguiremos imunizar todos até o final da campanha”.

No dia 9 de maio começa a terceira etapa, que será para gestantes, puérperas (com até 45 dias após o parto), crianças a partir de seis meses e menores de seis anos, povos indígenas e demais grupos prioritários, inclusive dois novos públicos inseridos a partir deste ano: os adultos de 55 a 59 anos e as pessoas com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual e mental ou múltipla).