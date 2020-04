Cidades do Paraná registram geadas nesta quinta-feira 

Algumas cidades da Paraná foram atingidas por uma geada. A menor temperatura foi registrada em General Carneiro, com -1,7 °C e Laranjeiras do Sul, com mínima de 2,5 °C.

A região Sul do Brasil registrou na manhã desta quinta-feira, 16, a segunda geada consecutiva na semana. De acordo com a Somar Meteorologia, o destaque continua sendo o frio, com mais uma madrugada gelada. No Rio Grande do Sul, o destaque ficou para as cidades de Quaraí, com 1,9 ºC; Vacaria e Serafina Corrêa, ambas com temperaturas de 3 ºC.

Já em Santa Catarina, o frio foi maior em Bom Jardim da Serra, com temperatura de -3 ºC; Urupema, também com -3 ºC e Urubici, que registrou -2 ºC, segundo dados do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia do estado (Ciram).

No Paraná, a menor temperatura foi registrada em General Carneiro, com -1,7 °C e Laranjeiras do Sul, com mínima de 2,5 °C. Apesar de a geada não ter atingido importantes áreas do oeste do estado, como Cascavel, que registrou temperaturas entre 5 ºC e 6ºC, as cidades de Guarapuava e Castro, áreas agrícolas, tiveram mínimas de 2,7 ºC e 3,1 ºC, respectivamente.

No twitter, a formação de geada também foi assunto. Os relatos foram em Chapecó (SC), Palmas (PR), Soledade (RS) e Rio Azul (PR).

Colaboração, Canal Rural