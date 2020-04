Mulher de Manoel Ribas morre vítima de Covid-19

Uma mulher de 34 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (16) vítima de Covid-19. Ela morava em Manoel Ribas e estava internada no Honpar em Arapongas.

Luciane Malko Freiberger foi a primeira pessoa diagnosticada com a doença no município. Ela trabalhava como fisioterapeuta em Manoel Ribas e Ariranha do Ivaí e foi internada no dia 6 de abril.

A vítima estava com a situação estável, mas com quadro de insuficiência respiratória. No entanto, a doença evoluiu e ela faleceu após dez dias de internamento.

Segundo o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, Manoel Ribas tem dois casos em investigação e já teve nove casos descartados para a doença.

Ainda não foram divulgadas informações se haverá velório ou somente o enterro apenas para familiares mais próximos.



Colaboração, Jornal Paraná Centro.