Polícia Militar registra invasões de domicílios na região

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) registrou duas invasões de domicílios na região na quarta-feira (14).

Em Ivaiporã o caso foi na madrugada, na Rua Diva Proença, o solicitante informou que se encontrava na residência quando percebeu alguém no quintal. Ao acender a luz, o suspeito pulou o muro e tomou rumo ignorado.

Na Rua Rio Grande do Sul, em Borrazópolis, por volta das 23 horas, a vítima relatou aos policiais que atenderam a ocorrência, que após ouvir um barulho e latidos do cachorro, foi até o quarto quando avistou um homem (moreno, de estatura mediana e com blusa preta com capuz tapando o rosto) forçando a janela. Após ser flagrado o suspeito fugiu rumo a um matagal atrás da residência.