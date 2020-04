Secretaria Saúde de Cruzmaltina recebe doação de 3.1 mil máscaras  

Em meio a Pandemia de Corona Vírus as máscaras de proteção se tornaram indispensáveis para os profissionais de saúde e da população em geral. Também é de conhecimento de todos, que as secretarias municipais de saúde estão enfrentando dificuldades em adquirir este tipo material.

Por este motivo, o Secretário de Saúde de Cruzmaltina, João Antônio (Bigato), juntamente com a prefeita Luciana Lopes de Camargo, agradecem a cooperativa Cocari, seus colaboradores e cooperados pela doação de 3.100 máscaras cirúrgicas, as quais se somaram a mais 1.900 máscaras adquiridas com recurso próprio do município.

"É importante destacar que destas 5.000 mil máscaras, 3.000 mil serão distribuídas no comércio. As demais serão para uso dos profissionais da saúde", informou a prefeitura.

O Secretário João Antonio, salienta ainda a importância de manter todos os cuidados. "Se ainda não há casos confirmados, é porque as ações realizadas estão sendo eficazes".

* Com informações Blog do Berimbau