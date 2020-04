Prefeitura de Ivaiporã e Pred vistoriam andamento da obra de construção do Quartel do Corpo de Bombeiros

Esta semana, o prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, esteve na obra de construção do Quartel do Corpo de Bombeiros, que tem 33% executada. O Governo do Estado investe R$7,5 milhões na execução da obra.

O prefeito estava acompanhado do diretor geral da Paraná Edificações (Pred), Lucas Grubba Pigatto, gerente de fiscalização da Pred, Ilton Bittencourt, e do engenheiro fiscal da Pred, Marcelo Vasconcelos.

Segundo Miguel Amaral a população que reside nos municípios atendidos pelo 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã poderá contar com mais agilidade no deslocamento de viaturas.

“O Quartel do Corpo de Bombeiros terá 2,4 mil metros quadrados de área construída e passará a atender numa área mais ampla – acesso secundário da cidade, porque irá facilitar a entrada e saída de viaturas”, comentou o prefeito Miguel Amaral, que agradeceu ao Governo do Estado pela execução da obra.

O terreno, que tem 4 mil metros quadrados, fica localizado na Rua Apucarana – acesso secundário.



Lucas Pigatto informou que a Paraná Edificações acompanha o andamento da obra mensalmente e considera o ritmo de construção favoravelmente.

“No início da obra houve algum atraso com relação à fundação do terreno. Mas o problema foi superado com apoio da Prefeitura na execução da terraplanagem, a obra seguiu o ritmo de construção e espero que a pandemia do coronavírus não atrapalhe. A previsão é concluir a construção do Quartel do Corpo de Bombeiros no final do ano”, antecipou Ilton Bittencourt.