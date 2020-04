Crianças escrevem cartas de agradecimento a caminhoneiros durante pandemia

A CCR RodoNorte realiza na manhã desta quarta-feira (15) a entrega de cartas que foram escritas por crianças em forma de agradecimento aos caminhoneiros, que seguem trabalhando para manter as cidades abastecidas em meio à pandemia do coronavírus.

Mais de cem crianças, filhos de colaboradores da CCR RodoNorte, escreveram as cartas. Além da mensagem, os caminhoneiros que estão no posto de pesagem em Mauá da Serra, na BR-376, estão recebendo kits de alimentação e higiene. A ação acontece também em outras concessionárias de rodovias do Grupo CCR.

Desde o início de abril, a CCR RodoNorte já entregou mais de 5.500 kits de alimentação e higiene pessoal aos caminhoneiros em dois pontos de apoio. No total, a concessionária ofereceu mais de 11 mil ações a esses profissionais, como desinfecção das cabines, distribuição de kits com álcool gel, atendimento médicos e verificação do sistema de sinalização com troca de lâmpadas queimadas.

As equipes da CCR RodoNorte atendem, em média, 80 caminhoneiros por dia nos dois postos.