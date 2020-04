Carro Fumacê realiza 3º ciclo de aplicação de inseticida em São Pedro do Ivaí 

A 16° Regional de Saúde de Apucarana, em parceria com a Prefeitura de São Pedro do Ivaí e a secretaria de saúde, está realizando a aplicação do terceiro ciclo de inseticida nas residências. A cidade está em epidemia de dengue com 273 casos suspeitos e 197 casos positivos.

Segundo a coordenadora de endemias da Secretaria de Saúde, Aline Verginia Teodoro, essa nova aplicação é para continuar o combate ao mosquito da dengue. “Nós recorremos ao inseticida, pois é realmente necessário eliminar o mosquito. Por isso, estamos intensificando a aplicação do inseticida pela terceira vez, em parceria com a 16ª regional de saúde”, destacou a coordenadora.

A secretária de Saúde, Simone Tavares, ressaltou que a população deve continuar fazendo sua parte contra a dengue também, com os cuidados básicos de prevenção contra o mosquito da dengue.

“Peço a todos que dediquem um pequeno tempo do dia para examinar e limpar os terrenos e quintais, acabando com a água parada. São cuidados simples que ajudam muito a controlar e eliminar os criadouros da dengue”, enfatizou a secretária de saúde, Simone Tavares.

A Prefeitura e a secretaria de saúde de São Pedro do Ivaí pedem a todos os moradores que deixem portas e janelas abertas e guardem os alimentos dos animais de estimação dentro de casa quando o veículo da 16ª regional estiver passando na região. De acordo com o cronograma, a equipe irá percorrer todas as regiões da cidade.