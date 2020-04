Prefeitura está concluindo obras de galerias e pavimentação no Jardim Luiz XV, em Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã concluí nos próximos dias a pavimentação com pedras irregulares nas Ruas Joaquim Nabuco e General Osório, no Jardim Luiz XV. A obra conta também com toda a estrutura de drenagem pluvial. Foi executado 150 metros de galerias na Rua Joaquim Nabuco e mais 350 metros na Rua General Osório.

Segundo o prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL) são obras que buscam oferecer maior conforto para os moradores e melhores condições de trafegabilidade para os motoristas.

“Era uma reivindicação muito antiga da comunidade que a atual administração está conseguindo atender depois de muito planejamento e economia. Obras que vão gerar mais conforto e qualidade de vida, eliminando de vez os problema de inundações em época de chuvas, principalmente, nas casas que ficavam no final dessas ruas”



Miguel Amaral ressalta a parceria com o Governo do Estado que através do Instituto das Águas disponibilizou os tubos para a drenagem. “Importantíssimo essa parceria com o Governo do Estado que não tem medido esforços em colaborar com a população de Ivaiporã”.

O prefeito lembra ainda da parceria com a Câmara de Vereadores nos projetos de pavimentação com pedra irregular. “Não posso deixar de agradecer o presidente Câmara de Vereadores, Eder Bueno e demais vereadores que tem feito um trabalho de economia e repassado recursos mensalmente à Prefeitura para investir neste projeto de pavimentação”. As ruas pavimentadas com pedras poliédricas são sem custo para o morador.