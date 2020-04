Morre em Ivaiporã primeira vítima de coronavírus

Morreu na madrugada desta quarta-feira (15) no Hospital e Maternidade de Ivaiporã, o pastor Vilmar Irajá Vidal, 51 anos. Ele foi primeiro caso diagnosticado com coronavírus na cidade. A reportagem entrou em contato com o hospital que confirmou o falecimento.

A notícia da morte do pastor também foi confirmada pela esposa pastora Elizana Silva Vidal para um grupo de amigos via WhatsApp.

“Aprouve ao Senhor recolher o pastor, então hoje às 5h30 o Pastor Vilmar subiu ao céu para ver o Cordeiro de Deus. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que oraram e sei que vão continuar orando por mim”, diz a pastora.

Em função dos protocolos e orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), não haverá velório público e o corpo seguirá diretamente ao Cemitério Municipal de Ivaiporã para o sepultamento.