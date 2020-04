Aglomeração de pessoas na Praça do Café em Jandaia do Sul mobiliza equipe da PM

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul foi chamada para verificar uma aglomeração de pessoas na Praça do Café, no centro da cidade. Existe um decreto municipal que orienta que é preciso evitar aglomerações, por causa da pandemia do coronavírus.

Conforme a PM, a equipe encontrou diversas pessoas aglomeradas no banco da praça fazendo consumo de bebida alcoólica, e sem qualquer tipo de proteção ou cuidado.

Os policiais abordaram os suspeitos e orientaram quanto aos cuidados necessários e foram liberados.