Caminhão carregado com óleo diesel é roubado na BR-376

Um caminhão carregado com óleo diesel foi roubado na noite de terça-feira (14), na BR-376, entre Ortigueira e Mauá da Serra. O motorista foi feito refém e só conseguiu pedir ajuda na madrugada desta quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar (PM) o motorista relatou que estava vindo de São Jose dos Pinhais, com o Caminhão bitren, carregado com óleo diesel, que após 10 km do pedágio “Ortigueira Norte Km 321” sentido Mauá da Serra, o veículo foi perdendo força, aparentemente com problemas mecânico.

Conforme o motorista, ao parar para verificar o problema, foi surpreendido por um homem encapuzado e armado, que estava em cima do tanque. Um outro suspeito que estava entre as carretas também armado e encapuzado. Ambos anunciaram o assalto e mandaram ele descer do caminhão.

O homem ainda contou que foi colocado uma touca em sua cabeça, entrou em um veículo e um ladrão ficou cuidando dele. O caminhoneiro disse que percebeu que o carro entrou em uma estrada de chão, que ficaram horas no local e que os assaltantes falavam para ele colaborar, pois só queriam a carga.

Os suspeitos fugiram deixando o motorista que também teve o celular roubado. Segundo a PM, durante atendimento a equipe entrou em contato com a central de monitoramento do caminhão, que informou que o veículo estava nas proximidades do Distrito de São José, no Km 275 da BR-376.

A equipe foi até o local e encontrou o veículo estacionado as margens da rodovia, com a chave na ignição e com o tanque do semirreboque traseiro aberto. Foi constatado que provavelmente parte da carga teria sido levada, não sendo possível precisar a quantidade.

A PM orientou a vítima. Até o momento ninguém foi preso.