Mulher é vítima de violência doméstica, em Faxinal

Uma mulher foi vítima de agressão pelo marido na madrugada de terça-feira (14), dentro da residência na Rua Alberto Bartels, em Faxinal.

Conforme o Boletim de Ocorrência, após denúncia via Copom, os policiais deslocaram até a residência do casal. Foi conversado com o suspeito que disse que tiveram um desentendimento. Porém, a mulher que estava bastante assustada relatou que foi agredida pelo convivente e mostrou as lesões nos braço.

Foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido para a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as medidas cabíveis.