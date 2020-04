6ª CIPM registra duas ocorrências de furto na região, ambas em área rural

Polícias Militares de 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) atenderam na terça-feira (14) duas ocorrências relacionadas a furtos em municípios da região.

Em Borrazópolis, a vítima relatou que estava de bicicleta na Rodovia PR 462 no Km 2 e parou no carreador da Cogima. Ele entrou na mata por alguns minutos e ao retornar sua bicicleta havia sido furtada. A vítima informou que não presenciou ninguém no local.



No município de Jardim Alegre foi registrado uma tentativa de furto de porcos na zona rural. A vítima disse aos policiais que atenderam a ocorrência que visualizou três indivíduos antes da chegada da polícia, e um caminhão de pequeno porte parado próximo a propriedade. Foram feitas buscas nas imediações, porém, nada foi encontrado.