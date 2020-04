PRF e Denarc de Maringá apreendem quase 900 quilos de maconha em Castelo Branco

Agentes da Polícia Rodoviária Federal com apoio de Policiais Civis do Denarc de Maringá, após informações de veículos suspeitos transitando em alta velocidade pela Rodovia Federal BR 376, na região de Nova Esperança, deslocaram-se para àquela localidade, e por volta das 02h20, no km 146 houve a visualização de um dos veículos.

Houve a tentava de abordagem por parte de agentes da PRF, porém o condutor do veículo, um VW/Jetta, de cor branca, que ostentava placas falsas, ignorou a ordem, e empreendeu fuga em alta velocidade sentido Maringá.

Após 3 kms, no km 149 da BR 376, após a praça de pedágio de Presidente castelo Branco, o condutor acompanhado de um comparsa, após frenagem brusca, com guinada no meio de uma plantação de cana, se embrenharam em meio a plantação.

Os agentes da PRF ainda tentaram localizá-los, porém, dado as condições do terreno aliado a vegetação e por ser em período noturno, não foi possível realizar as prisões.

Dentro do veículo foram encontrados 896 kg de maconha, divididos em tabletes, acondicionados no porta-malas, bancos traseiros e dianteiro. Após uma inspeção minuciosa nos dados identificadores, os agentes da PRF descobriram que este veículo, um I/Vw Jetta Hl Ae, utilizado para o tráfico de drogas, além de portar rádio comunicador sem registro na ANATEL, havia sido furtado em Londrina no dia 30 de março de 2020.

Após a apreensão, houve o encaminhamento à Delegacia da Polícia Civil de Maringá para registro e colheita de provas, na tentativa de identificação dos ocupantes, que se identificados, responderão por tráfico de drogas, receptação e utilização de equipamento de radiocomunicação sem autorização da ANATEL.