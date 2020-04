Secretaria de Saúde de São João do Ivaí recomenda o uso de máscara e divulga outras orientações

A secretaria de Saúde de São João do Ivaí reforça às seguintes recomendações para a população, com relação ao combate a COVID-19, cumprindo todas as orientações da Justiça e Ministério da Saúde:

1 – O distanciamento social deve ser mantido, com maior atenção às pessoas que se enquadram no grupo de risco;

2 – Utilizem máscaras, afim de proteger a si e ao próximo;

3 – A decisão da justiça ainda vigora, por isso os estabelecimentos comerciais, não enquadrados como essenciais, devem permanecer fechados;

4 – Todos os comércios considerados essenciais devem cumprir os protocolos de cuidados e distanciamento;

5 – É importante que as pessoas não transitem fora do município e evitem deslocamentos e o recebimento de visitantes.

6 - As barreiras sanitárias passam a funcionar de forma orientativa e educativa, sendo monitorado a entrada e saída de pessoas.

Tais medidas devem ser seguidas e consideradas, visto que haverá maior rigor na fiscalização a partir desta semana.

* Informações Canal HP