Avançam as obras de infraestrutura no Jardim Alto da Glória, em Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã Miguel Roberto do Amaral vistoriou na segunda-feira (13), as obras de infraestrutura que acontecem no Jardim Alto da Glória. No momento, estão sendo executados os serviços de construção das galerias pluviais.

O projeto que contempla as 11 ruas do bairro, conta ainda com execução de meio-fio e 12 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica. No total serão investidos recursos no valor aproximado de R$ 2 milhões.

Do valor total R$ 480 mil através de recursos da concessão onerosa do pré-sal do Governo Federal, investidos na construção das galerias pluviais. Mais R$ 1. 5 milhão para as obras de pavimentação, através de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Segundo o prefeito a previsão de conclusão dos serviços é de aproximadamente 120 dias. “Isso significa mais qualidade de vida aos moradores, que passarão a ter melhores acessos as suas casas. É um obra que era reivindicada a mais de 30 anos”, comentou Miguel Amaral.