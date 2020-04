Polícia Militar apreende moto com irregularidades, em Borrazópolis

Em patrulhamento pela área central de Borrazópolis, a equipe recebeu denúncias de que um motociclista estaria transitando pela cidade com uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister preta, em alta velocidade e com escapamento barulhento.

Os policiais localizaram a moto, porém o condutor tentou se evadir, sendo acompanhado a distância, ele foi abordado na Rua Guanabara. Foi constatado que o motoqueiro possuía habilitação em situação normal, e a moto não apresentava débitos.



Porém ao realizar vistoria, foram constatadas várias irregularidades, como o lacre de identificação rompido, escapamento aberto extremamente barulhento, pneus com medidas diferentes da original, gerando risco à segurança e suspensão dianteira rebaixada, assim como o condutor dirigia com chinelos que não se fixam aos pés.



Diante dos fatos o condutor foi advertido, orientado e liberado no local e a motocicleta guinchada até o pátio do DPM de Borrazópolis, para as devidas notificações e providência