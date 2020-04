Em operação contra pesca predatória, Polícia Ambiental prende suspeito com mandado de prisão ativo

Polícia Ambiental do BPAmb/FV/ 2ª CIA/ 4° PEL de Jacarezinho em atendimento a denúncia pesca predatória na segunda-feira (13) no Ribeirão Ourinho, em Jacarezinho prendeu um homem com mandado de prisão em aberto.

Conforme informações da Polícia Ambiental, chegando ao local os policiais constataram a veracidade das denúncias, sendo detidos quatro pessoas utilizando tarrafas e sete sacos contendo 147 Kg de peixes exóticos tilápias.

No momento da confecção do BOU foi verificado que um dos detidos possuía um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável em duas situações com enteadas, em 2016 e 2017.

Todos os detidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Jacarezinho, as tarrafas e os peixes encaminhados ao 4º Pelotão Ambiental para a destinação adequada.