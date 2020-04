Prefeitura de Ivaiporã emite nota sobre dois novos casos de coronavírus

A Prefeitura de Ivaiporã informa, por meio do Departamento Municipal de Saúde, e como forma de garantir transparência à população sobre a pandemia do coronavírus (Covid-19), que, nesta segunda-feira, dia 13 de abril, foi notificada sobre o 3º caso positivo de coronavírus – conforme exame realizado pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná), que notifica primeiramente o paciente e/ou a família – bem como o Departamento Municipal de Saúde.

Trata-se de um homem (67 anos) e de uma mulher (51 anos), que a princípio não relataram histórico de viagens nacionais ou internacionais. Os pacientes procuraram os profissionais de saúde de Ivaiporã tão logo perceberam sintomas leves de Covid-19 e foram orientados imediatamente a permanecer em isolamento social (sem contato com outras pessoas).

O homem (67 anos) faz parte do grupo de risco devido a histórico de hipertensão e diabete, enquanto a mulher (51 anos) não apresenta comorbidade (doença).

O diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins, e a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nilza Fernandes, lembram que o sigilo acerca de resultados de comorbidade (doença) é direito de qualquer paciente.



Claudeney Martins e Nilza Fernandes reafirmam que o Departamento Municipal de Saúde segue protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.

Quanto ao 1º caso positivo de coronavírus – homem (52 anos) continua internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital. Porém, estável. Segundo o Departamento Municipal de Saúde, o paciente não apresentava comorbidade (doença) antes de testar positivo para Covid-10.



A Prefeitura de Ivaiporã informa que criou o Centro de Triagem Coronavírus (Covid-19) na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde atende uma equipe multiprofissional formada por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliares de serviços gerais – além do Plantão Epidemiológico (43) 98457-1781.