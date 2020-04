Ivaiporã soma três casos confirmados de coronavírus

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã divulgou na tarde desta segunda-feira (13) nas redes sociais, informativo com mais dois novos casos de coronavírus na cidade. O primeiro caso foi confirmado na quinta-feira (8).

Segundo o informativo, dos três pacientes com a doença na cidade, um encontra-se internado. Dois pacientes permanecem em quarentena em suas residências, seguindo todas as recomendações do protocolo de assistência domiciliar para casos confirmados da doença.



Ainda conforme o informativo, desde o dia 16 de março até agora, o município teve 51 notificações de pessoas suspeitas de covid-19, dessas 43 pessoas apresentaram resultados negativo, cinco ainda aguardam resultado em seus domicílios.