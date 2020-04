Ivaiporã soma três casos confirmados de coronavírus

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã divulgou na tarde desta segunda-feira (13) nas redes sociais, informativo com mais dois novos casos de coronavírus na cidade. O primeiro caso foi confirmado na última quinta-feira (8).

Segundo o informativo, as das novas confirmações envolvem um paciente de 67 anos, que tem quadro de diabetes e pressão alta, e uma mulher de 51 anos, sem registro de comorbidades. Ambos permanecem em quarentena em suas residências, seguindo todas as recomendações do protocolo de assistência domiciliar para casos confirmados da doença. A Vigilância Epidemiológica também está monitorando pessoas que tiveram contato com os pacientes.

O primeiro paciente confirmado do município, um homem de 51 anos, mantêm-se internado em UTI de um hospital do município. Seu estado de saúde é considerado grave, mas estável.

Ainda conforme o informativo, desde o dia 16 de março até agora, o município teve 51 notificações de pessoas suspeitas de covid-19, dessas 43 pessoas apresentaram resultados negativo, cinco ainda aguardam resultado em seus domicílios.