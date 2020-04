UFPR de Jandaia pede ajuda para continuar produção de EPIs

O campus avançado da Universidade Federal do Paraná (UFPR), de Jandaia do Sul, pede a colaboração da sociedade para continuar produzindo equipamentos de proteção individual e álcool 70% glicerinado para ajudar no combate à pandemia de coronavírus. Desde o início da crise, foram doadas cerca de 500 máscaras a hospitais públicos e filantrópicos e secretarias de saúde, além de cerca de 5 mil litros de álcool 70% a mais de 40 entidades de municípios do Vale do Ivaí.

No campus de Jandaia do Sul duas impressoras 3D trabalham 24 horas por dia, com capacidade de produção de 30 máscaras por dia. “Temos que prezar para que os profissionais da saúde estejam bem protegidos, para que não pereçam e continuem seu trabalho no tratamento dos doentes”, explica o professor José Eduardo Padilha de Sousa, vice-diretor do campus da UFPR. No Paraná, 167 pessoas atuam na fabricação das máscaras.

A tecnologia de impressão 3D vem sendo utilizada de diferentes formas na UFPR e, desde o início da pandemia, tem sido usada como alternativa à fabricação de produtos utilizados no combate ao vírus. Em decreto, a Anvisa liberou que os equipamentos sejam fabricados sem autorização prévia do órgão.

Álcool 70%

Laboratórios da UFPR também estão atuando na produção de formulações de álcool, produto essencial para prevenção e controle da pandemia. No campus de Jandaia, a produção chega a 700 litros do álcool 70% glicerinado por dia. São três turnos de trabalho, que envolvem duplas de professores e acadêmicos, para respeitar a recomendação de isolamento e distanciamento social.

Para viabilizar a produção de álcool, a UFPR tem desenvolvido várias iniciativas e já contou com a colaboração dos funcionários do próprio campus, do Rotary Club de Jandaia e da comunidade em geral. Também foram firmadas parcerias com prefeituras e uma cooperativa para fornecimento dos insumos. No entanto, para continuar a produção das máscaras faciais, o campus de Jandaia precisa de doações.





DOAÇÕES

O campus está aceitando doações de qualquer valor. Quem puder colaborar, basta fazer o depósito na conta corrente da Funpar (CNPJ: 78.350.188.0001-95) no Banco Itaú (341). A conta-corrente é 43.150-0, agência 4012. Os comprovantes de doação devem ser encaminhados para o WhatsApp (44) 99800-6942 ou para o e-mail jose.padilha@ufpr.br

Mais informações com o professor José Eduardo Padilha de Sousa, vice-diretor do campus da UFPR de Jandaia do Sul pelo telefone (44) 99800-6942.