Governador Ratinho Junior visita nesta terça-feira Hospital Regional de Ivaiporã

O governador Carlos Massa Ratinho Junior agendou para esta terça-feira (14) uma visita ao Hospital Regional de Ivaiporã, no Bairro Bella Casa. Pela manhã desta segunda-feira (13), o prefeito Miguel Roberto do Amaral esteve no local vistoriando obras de galerias pluviais que estão sendo executadas pela Prefeitura, também para atender a nova unidade hospitalar.

Segundo o prefeito, Miguel Amaral, o Hospital Regional é considerado estratégico pelo Governo do Paraná no combate ao novo coronavírus. “Amanhã às 14 horas o governador vai estar com toda a equipe, acompanhado do secretário de saúde Beto Preto para definir as questões da estrutura, dos equipamentos e equipe médica. Por enquanto, o atendimento será emergencial regionalizado aos pacientes acometidos da Covid-19”.

Quando estiver totalmente equipado e em funcionamento, o Hospital Regional de Ivaiporã que tem área construída de 11 mil metros quadrados vai atender cerca de 140 mil pessoas dos 16 municípios da 22ª Regional de Saúde.

O hospital terá 104 leitos, sendo 10 reservados para Unidade de Terapia Intensiva, centro cirúrgico e enfermarias. O hospital de médio porte ofertará atendimentos de urgência e emergência, psiquiatria, clínica geral e cirurgias eletivas.

Miguel Amaral destaca que o Governo do Estado está fazendo um grande esforço, antecipando as obras, para que o hospital inicie o atendimento o mais breve possível. “O governador Ratinho Junior e o secretário Beto Preto mostram mais uma vez a visão de cuidado especial com a saúde da população”, enfatiza.

No sábado (11) a Sanepar fez a ligação do sistema de abastecimento de água do hospital. Na quarta-feira (8) também foi iniciada as obras para a implantação da rede de esgoto. No total serão 2,3 quilômetros de rede coletora de esgoto que vai atender além do hospital também o Fórum Eleitoral, o Fórum da Comarca, o campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e uma escola municipal, num trajeto até Parque Ambiental Jardim Botânico.